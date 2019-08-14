В начале августа 15-летнюю пользовательницу твиттера по имени Дороти наказала мама. Девочка отвлеклась во время готовки еды и устроила небольшой пожар — за это ее оставили без телефона.

Чтобы продолжить писать в твиттер, девочка начала использовать различные электронные устройства. Сперва она писала с помощью портативной игровой консоли Nintendo 3DS, но мама, узнав об этом, заявила в твиттере дочери, что закроет аккаунт. Но Дороти уже не могла остановиться: она нашла способ твитить с консоли Wii U.

Борьба Дороти за право на интернет привлекла внимание компании Twitter, которая написала в своем аккаунте #FreeDorothy («Свободу Дороти»).

В итоге, когда мама оставила девочку без любых средств связи, та умудрилась написать твит с помощью «умного» холодильника LG своей семьи. На то, что это не розыгрыш, указывают технические данные твита: в них сказано, что твит был отправлен с клиента для холодильника.

Сообщение Дороти стало вирусным — его ретвитнули более 15 тысяч раз. В поддержку подростка выступила компания LG, написавшая в твиттере #FreeDorothy, а администрация Twitter назвала Дороти «кумиром». В ответ девочка поблагодарила всех за поддержку, отправив еще одно сообщение в твиттер — конечно, с помощью холодильника.

Дороти рассказала газете The Guardian, что «подавлена» из-за того, что мама отняла у нее все электронные устройства, и теперь боится потерять друзей в твиттере. Чтобы поговорить с журналистами, Дороти воспользовалась айпадом двоюродного брата, поскольку ей все еще нельзя пользоваться гаджетами.

Фото в анонсе: New Africa / Shutterstock.com