Все началось в мае 2019-го. Ночью. Это всегда случалось ночью.

Около пяти вечера владелец «умной» электропечи оставил в духовке запеченный картофель. Видимо, просто забыл. На следующее утро, проснувшись, он обнаружил, что вся картошка обуглилась. До хрустящей корочки.

Вот эта печь June

Оказалось, в 1:20 ночи электропечь самостоятельно включилась и нагрелась до 425 градусов по Фаренгейту (почти 220 градусов Цельсия). Это продолжалось четыре с половиной часа, а с наступлением утра неожиданно прекратилось.

Произошло как минимум три таких случая, утверждает The Verge. Только в одном случае хозяйка «умной» печки получила на телефон уведомление о том, что та прогрелась до 400 градусов по Фаренгейту и готова к работе. Двум другим уведомления не приходили.

Во всех случаях неожиданное ночное включение печей обходилось без возгораний. Но пользователи твиттера уверены — восстание машин началось.

Мы уже здесь

Я нажал — и все сгорело

«Пусть твоя кухня никогда не бунтует»

Глава компании June Мэтт Ван Хорн отрицает восстание машин. Он считает, что пользователи могли сами включить печи, случайно активировав на телефоне предварительный нагрев духовки. В сентябре компания выпустит обновление, позволяющее владельцам отключить возможность предварительного нагрева печи. Но эта функция все равно останется установленной по умолчанию.