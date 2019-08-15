Британке курдского происхождения Меван Бабакар сейчас 29 лет. В детстве Меван вместе со своей семьей была вынуждена покинуть Ирак. Через Турцию, Азербайджан и Россию они добрались до Европы и в 1994 году оказались в лагере для беженцев в голландском Зволле.

Дальше произошло нечто удивительное для Меван: мужчина, работавший в лагере, подарил пятилетней девочке велосипед.

Меван запомнила добрый поступок и 24 года спустя твердо решила найти и поблагодарить доброго голландца. Она взяла длительный отпуск, отправилась в Зволле и выложила в твиттер единственную зацепку — старую фотографию.

Через несколько часов человека на снимке опознал голландский журналист Арьен ван дер Зее. «Я посмотрел на фотографию и сразу же узнал этого мужчину: мы работали вместе, когда мне было двадцать с небольшим», — цитирует ван дер Зее The New York Times. Но была одна проблема — журналист не помнил, как зовут человека на фотографии.

На помощь пришли коллеги ван дер Зее, которые выяснили, что мужчину на старом снимке зовут Эгберт. «Он всегда говорил своей жене, что если и есть люди, которых он хочет увидеть вновь, то это Меван и ее мать», — рассказал журналист.

На следующий день Меван и Эгберт наконец-то встретились.

«Думаю, он был ошеломлен так же, как и я. Это было похоже на встречу с родственником, которого ты долго не видел. Это было чудесно», — описала свои впечатления Меван. Эгберт показал ей свою коллекцию орхидей, и они договорились встретиться вновь — уже вместе с мамой Меван.