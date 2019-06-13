Fred Tanneau / AFP / Scanpix / LETA

В 1944 году во время Второй мировой войны американский солдат Кей Ти Роббинс влюбился во француженку Жаннин Ганеи. Они встретились во французском городе Брие, где провели вместе два месяца. Вскоре Роббинсу пришлось отправиться на Восточный фронт. Он надеялся, что вернется и заберет девушку с собой. Ганеи ждала его и заучивала простейшие фразы на английском, однако после войны Роббинс уехал обратно в Америку.

Прошло 75 лет. За это время Ганеи вышла замуж, сменила фамилию на Пирсон, родила пятерых детей и в конце концов овдовела. Роббинс тоже успел жениться и овдоветь, но все эти годы он хранил черно-белое фото француженки.

Во Франции, на праздновании 75-летия высадки в Нормандии, 97-летний Роббинс встретился с журналистами. Он показал им тот самый старый снимок и заявил, что хотел бы еще раз посетить Брие. Он надеялся пообщаться с семьей француженки. Ветеран был уверен, что Жаннин уже умерла.

Однако журналистам удалось найти девушку с фотографии. Сейчас ей 92 года, она живет в доме престарелых — примерно в 40 километрах от места, где она познакомилась с Роббинсом.

Журналисты организовали им встречу. Пирсон и Роббинс мгновенно узнали друг друга, обнялись и поцеловались.

Американец показал ей свое черно-белое фото. «Я всегда любил тебя, ты все это время была в моем сердце», — признался Роббинс. Несмотря на то, что Пирсон плохо говорит по-английски, она все правильно поняла. «Он сказал, что любит меня», — заявила француженка. Ветеран объяснил, что не возвращался к ней, так как женился после войны.

Они провели вместе несколько часов, после чего Роббинс отправился на празднование в Нормандии, пообещав, что они встретятся еще раз.