В конце сентября один из пользователей Reddit выложил на форуме фотографию, на которой он вместе с пятью приятелями навещает друга в больничной палате. В этот день они встретились впервые, хотя и до этого были хорошо знакомы: последние несколько лет все они вместе играли в онлайн-игры. Встреча произошла по печальному поводу: друзья узнали, что один из них, 23-летний Джо, умирает от и находится в хосписе.

Автором поста оказался 19-летний канадец Дэвид Миллер. Он рассказал Би-би-си, что познакомился с Джо и другими геймерами с фотографии около пяти лет назад. «Мы играли более-менее во все и постоянно, — заявил он. — Даже когда не играли, просто чатились друг с другом, болтая обо всем на свете».

Он добавил, что все они давно хотели повидаться «в реальности», но, узнав о диагнозе Джо, поняли, что времени осталось очень мало: «Ни у кого не было сомнений, что это необходимо сделать». По словам геймера, встреча прошла без малейшей неловкости. «Мы просто тусили вместе, словно делали это уже тысячу раз, — сказал Миллер. — Для нас это безумно много значило, особенно для Джо, мы очень давно об этом мечтали». Он признался, что во время встречи друзья прослезились.

Пост Миллера на Reddit вызвал бурное одобрение: он получил около 150 тысяч голосов, а в теме оставили почти три тысячи комментариев. Многие пользователи делились похожими историями из собственной жизни — о том, как нашли друзей онлайн или встречались с теми, кого давно не видели. «Друзья из сети — лучшие в жизни. Я впервые поговорил лично со своим близким онлайн-другом шесть-семь лет назад. Прилетел на другой конец света, чтобы провести с ним пару недель. Никогда до этого не выезжал один из страны, не говоря уже о том, чтобы так далеко. Было потрясающе», — написал один из комментаторов.

Издание о технологиях Techspot отметило, что этот случай меняет негативные стереотипы о геймерах. «Эта история показывает позитивную сторону [гейминга]: то, как любовь к играм способна объединять людей».

Многие пользователи Reddit рассказывали в треде о том, как начали ценить дружбу с возрастом. «Когда я был моложе, мне нравилось быть одному и я воспринимал своих друзей как само собой разумеющееся, — написал пользователь, который уже год живет и работает в чужой стране. — Теперь все иначе. Когда они находят в своем безумном графике время со мной пообщаться, я буквально плачу и чувствую огромную признательность. Мы болтаем так, словно я и не уезжал на год».

Еще один комментатор заметил, что люди предыдущего поколения писали друг другу письма, а мессенджеры сделали общение легковесным и необязательным. «Как только контакт с кем-то прерывается, возобновить его довольно сложно. Поддерживать дружбу — значит вкладывать в это осознанные усилия, — написал он и посоветовал чаще писать людям, которые по-настоящему вам важны. — Позже — всегда лучше, чем никогда».