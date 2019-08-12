Кажется, в «Газете.ру» работает бот, который помечает запрещенные организации. Заодно досталось реке Упа

Российским СМИ по закону запрещено упоминать экстремистские организации без указания, что они ликвидированы или запрещены. Часто журналисты ставят такие отметки и при упоминании террористических группировок, например, «Исламского государства» («Медуза» в 2016 году объясняла, почему это необязательно).

Редакция «Газеты.ру», кажется, использует автоматический механизм, чтобы помечать запрещенные организации. На это обратил внимание москвовед Павел Гнилорыбов: в опубликованном 11 августа материале «Селфи под выборы: на чем кандидаты в губернаторы строят кампании» такая приписка появилась возле слова Упа. Правда, речь в тексте шла не про — или УПА (которую в России действительно признали экстремистской и запретили), а всего лишь про реку в Тульской области.

Сейчас пометка уже удалена, но ее можно найти в кэше «Яндекса». Комментаторы в фейсбуке Гнилорыбова рассказали про другие похожие случаи. Например, в одной заметке приписка «организация запрещена в России» появилась возле модели двигателя ВК-2500П-01/ПС (по всей видимости, бот решил, что ПС — это запрещенный в РФ «Правый сектор»).

В другой заметке приписка появилась у первой части слова «пс-пс-пс» — очевидно, по той же причине. А в еще одной досталось слову «резонанс»: видимо, бот воспринял две последние буквы как аббревиатуру от «национал-социализм».

В некоторых материалах издания также можно встретить дублирование отметок — в частности при упоминании «Исламского государства» и той же УПА (кстати, вы не забыли, что она запрещена в России?) По всей видимости, одну вписал редактор, а вторую — робот.