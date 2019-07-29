На мосту в Торжке перед приездом патриарха Кирилла положили асфальт. Стоило ему уехать — и покрытие сняли
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Перед приездом патриарха Кирилла в Торжок (Тверская область) рабочие наводят в городе порядок: подметают тротуары, выкашивают траву, выскабливают и укладывают тонкий слой асфальта на автомобильном мосту через реку Тверцу.
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Патриарх Кирилл проводит богослужение в Борисоглебском монастыре. После литургии ему показывают город, церкви и соборы.
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На мосту через Тверцу начинаются запланированные ремонтные работы. Асфальт, уложенный перед приездом патриарха Кирилла, дробят и снимают. На мосту запускают реверсивное движение.
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На снятие асфальта обращают внимание местные жители. Возникает закономерный вопрос: зачем тогда асфальт укладывали перед приездом патриарха?
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Городские власти поясняют, что покрытие, положенное перед приездом патриарха Кирилла, было временным. Ремонт продлится до конца октября.