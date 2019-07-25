24 июля в интернете появился предполагаемый трейлер российского сериала «Чернобыль». Его опубликовали на ютьюб-канале Igor Petrenko unofficial. Позже ролик пропал оттуда, но его успели скачать и выложить другие пользователи. Актер Игорь Петренко играет главную роль в «Чернобыле», но его ютьюб-канал ведут другие люди. Выход трейлера не анонсировали ни студия Amalgama, которая снимает сериал, ни канал НТВ, где его покажут.

Александр Мальков

Действие сериала «Чернобыль» происходит с апреля по декабрь 1986 года. Украинский отдел КГБ выясняет, что иностранные спецслужбы проявляют интерес к Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Главный герой, советский контрразведчик Андрей Николаев, приезжает в Припять (это ближайший город к ЧАЭС), чтобы вычислить агента ЦРУ и предотвратить возможный теракт.

Сериал выйдет осенью 2019 года. Кроме Игоря Петренко в нем играют Надежда Михалкова и Елена Яковлева.

В мае-июне американский телеканал HBO показал свой сериал об аварии на ЧАЭС, который тоже называется «Чернобыль». После выхода он возглавил рейтинг лучших телешоу по версии IMDb (сейчас сериал занимает второе место). Режиссер российского «Чернобыля» Алексей Мурадов в интервью «Медузе» заявил, что сериал HBO «хорош по картинке, но не дотягивает по смыслам».