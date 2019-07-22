Том Хэнкс в роли самого обаятельного ведущего Америки. Вышел трейлер драмы «Прекрасный день по соседству»

Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер фильма «Прекрасный день по соседству».

Sony Pictures Entertainment

Это биографическая драма с Томом Хэнксом в роли Фреда Роджерса, ведущего детской телепередачи. Роджерса обожает вся Америка — он обаятельный, заботливый и милый. Вот только циничный журналист Том Джунод (Мэттью Риз) считает иначе, а ведь именно ему предстоит написать статью о «самом любимом соседе в стране».

За время работы над материалом журналист постепенно сближается со своим героем. Так Джунод узнает, что такое эмпатия и доброта.

Режиссер — Мариэль Хеллер («Сможете ли вы меня простить?»).

Мировая премьера состоится 22 ноября.