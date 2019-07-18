Ох, рэпер Jadakiss заказывает пиццу из корочки. В смысле из одной только корочки, без всего!

Люди делятся на два типа: тех, кто оставляет корочки от пиццы, и тех, кто их доедает. Но что если приготовить пиццу из одних только корочек?

В июле сеть закусочных Villa Italian Kitchen объявила, что скоро у них можно будет купить коробки с корочкой от пиццы. Вот такие:

Но оказалось, что первопроходцами были не Villa Italian Kitchen, а нью-йоркская пиццерия Cuts & Slices. В июле 2018 года они приготовили специальный заказ для американского рэпера Jadakiss, который хотел только корочки — и ничего кроме корочек.

В качестве доказательства Cuts & Slices выложили в свой инстаграм фотографию пиццы, из которой вырезали… собственно, саму пиццу!

Заказ Jadakiss у многих вызвал вопросы.