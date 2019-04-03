Помните круглую коробку для пиццы, разработанную Apple? Компания сняла о ней шуточный ролик
Apple выпустила шуточный ролик о круглой коробке для пиццы, патент на которую компания зарегистрировала несколько лет назад.
По сюжету офисные работники готовятся к скорой встрече с начальством. Там они презентуют прототип круглой коробки — но сперва героям нужно довести его до ума. В процессе подготовки персонажи используют устройства Apple: айфон, айпад, макбук и часы.
В реальности круглые коробки (выполненные не из картона, а из жесткого пластика) использовались, чтобы отнести пиццу на рабочее место. Отверстия в верхней части коробки, через которые проходит пар от горячей еды, помогают пицце не отсыреть.
В 2017 году журналисты издания The Outline даже сделали обзор коробки от Apple.
Кроме того, после смерти Стива Джобса сотрудники компании подписали одну из таких круглых коробок.