Помните круглую коробку для пиццы, разработанную Apple? Компания сняла о ней шуточный ролик

Apple выпустила шуточный ролик о круглой коробке для пиццы, патент на которую компания зарегистрировала несколько лет назад.

По сюжету офисные работники готовятся к скорой встрече с начальством. Там они презентуют прототип круглой коробки — но сперва героям нужно довести его до ума. В процессе подготовки персонажи используют устройства Apple: айфон, айпад, макбук и часы.

Apple

В реальности круглые коробки (выполненные не из картона, а из жесткого пластика) использовались, чтобы отнести пиццу на рабочее место. Отверстия в верхней части коробки, через которые проходит пар от горячей еды, помогают пицце не отсыреть.

В 2017 году журналисты издания The Outline даже сделали обзор коробки от Apple.

The Outline

Кроме того, после смерти Стива Джобса сотрудники компании подписали одну из таких круглых коробок.