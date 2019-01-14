Канадские авиадиспетчеры отправили сотни пицц коллегам из США. Те остались без зарплаты из-за блокировки работы правительства

С 22 декабря 2018 года продолжается самая долгая работы правительства США, из-за чего сотрудники ряда министерств и ведомств ушли в неоплачиваемый отпуск или продолжили работать, не получая зарплату. В частности, 11 января свою первую зарплату не получили авиадиспетчеры. Их решили выручить диспетчеры из Канады — и отправили в США несколько сотен пицц.

Первыми отличились авиадиспетчеры из Эдмонтона в провинции Альберта, отправившие пиццу коллегам из Анкориджа на Аляске, рассказал президент Канадской ассоциации управления воздушным движением Питер Дюффи. Из-за относительной территориальной близости (около 2300 километров) сотрудники подразделений постоянно взаимодействуют между собой, поэтому канадцы решили, что отправка пиццы станет хорошим жестом солидарности.

Вскоре пиццу начали отправлять диспетчеры других канадских городов. Сперва они посылали пиццу в города, граничащие с Канадой, затем — в города, чем-то похожие на их собственные. Например, из канадского города Форт-Макмюррей, провинция Альберта, пицца улетела в американский Эль-Пасо, штат Техас, — города похожи, поскольку основу их экономики составляет нефтяной сектор. Всего, начиная с 10 января, в 49 подразделений Федерального управления гражданской авиации США отправили 350 пицц. Как считает Питер Дюффи, это число будет увеличиваться.

Американцев тронули действия канадских коллег. Некоторые пилоты из США, заходя в зону ответственности канадских диспетчеров, благодарили их от имени американских диспетчеров. «По большому счету, отправка нескольких пицц людям, оставшимся без зарплаты, — это маленький жест, но его символический посыл огромный», — сказал Питер Дюффи.