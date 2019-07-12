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Барби из космоса: компания Mattel выпустила куклу в образе Зигги Стардаста 🚀

Источник: Meduza

Американский производитель игрушек Mattel выпустил ограниченную серию кукол Барби в виде Зигги Стардаста — одного из образов Дэвида Боуи.

Кукла одета в блестящий космический костюм, на ногах у нее ярко-красные сапоги на платформе. На лбу у Барби нарисована астральная сфера; ее прическа также стилизована под Зигги Стардаста — это красные, зачесанные назад волосы. На коробке с куклой изображен коллаж с фотографиями Боуи.

Взлет и падение Зигги Стардаста и Пауков с Марса 🚀