Can you hear me, Major Tom? Тест по песне «Space Oddity» Попытайтесь правильно спеть главную песню Дэвида Боуи

50 лет назад была выпущена одна из главных песен ХХ века — «Space Oddity». Композиция стала легендарной и очень часто использовалась в кино, сериалах, рекламе, видеоиграх, а также регулярно исполнялась другими музыкантами. Предлагаем вам спеть «Space Oddity» в тысячный раз и не перепутать слова. Справитесь?

Ten, Nine, Eight, Seven, Six, Five, Four, Three, Two, One… Liftoff!

Фото в анонсе: David Warner Ellis / Redferns / Getty Images