В Великобритании открыли памятник Дэвиду Боуи. Он установлен в городе, где Боуи впервые предстал в образе Зигги Стардаста

В центре британского города Эйлсбери, расположенного в 60 километрах от Лондона, открыли памятник музыканту Дэвиду Боуи, сообщает BBC News.

Скульптура выполнена из бронзы и называется «Земной посланник». Она показывает разные сценические образы Боуи. Основной из них — образ Зигги Стардаста, поскольку в Эйлсбери музыкант представил свой альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars и впервые предстал в образе его главного героя — Зигги Стардаста.

В скульптуру встроен динамик, который каждый час играет песни Боуи.

Инициатором создания памятника стал музыкальный продюсер Дэвид Стоппс. По его словам, деньги были собраны с помощью грантов и краудфандинговой кампании. Только благодаря ей Стоппсу удалось собрать около 160 тысяч долларов.

В начале марта Стоппс также создал петицию в адрес властей с просьбой переименовать Эйлсбери в Эйлсбоуи. На данный момент ее подписали около 400 человек.