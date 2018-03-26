В Великобритании открыли памятник Дэвиду Боуи. Он установлен в городе, где Боуи впервые предстал в образе Зигги Стардаста

BBC News
13:30, 26 марта 2018
Надежный источник

В центре британского города Эйлсбери, расположенного в 60 километрах от Лондона, открыли памятник музыканту Дэвиду Боуи, сообщает BBC News.

Скульптура выполнена из бронзы и называется «Земной посланник». Она показывает разные сценические образы Боуи. Основной из них — образ Зигги Стардаста, поскольку в Эйлсбери музыкант представил свой альбом The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars и впервые предстал в образе его главного героя — Зигги Стардаста.

В скульптуру встроен динамик, который каждый час играет песни Боуи.

Статуя Боуи во всей своей красе в Эйлсбери сегодня.

Инициатором создания памятника стал музыкальный продюсер Дэвид Стоппс. По его словам, деньги были собраны с помощью грантов и краудфандинговой кампании. Только благодаря ей Стоппсу удалось собрать около 160 тысяч долларов.

В начале марта Стоппс также создал петицию в адрес властей с просьбой переименовать Эйлсбери в Эйлсбоуи. На данный момент ее подписали около 400 человек.

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Дэвид Боуи скончался от рака 10 января 2016 года. Ему было 69 лет.
Боуи — один из наиболее значимых поп-музыкантов XX века. Он начал музыкальную карьеру в 1960-х и активно выпускал альбомы и концертировал до середины 2000-х. Последний альбом Боуи Blackstar вышел за несколько дней до его смерти.
На протяжении карьеры Боуи не раз менял сценический образ. Самым известным стал образ Зигги Стардаста, вымышленного рок-музыканта, который хочет спасти мир с помощью музыки. Альбом 1972 года The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars был целиком посвящен персонажу Стардаста. 

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