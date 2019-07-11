Призрак Димы Билана спасает дом культуры «Металлург». Это клип (смешной!) на песню «Про белые розы»
Музыкант Дима Билан выпустил клип на песню «Про белые розы». Режиссером видео стала Вера Смолина, Александр Гудков выступил в роли креативного продюсера.
Клип начинается с выпуска передачи «Провинциальные новости». Жители города (не уточняется, какого именно) протестуют против сноса ДК «Металлург». На митинг приходит и главная героиня клипа — инициатор сноса дома культуры Элина Петрушина. Внезапно Петрушиной начинает мерещиться Дима Билан, поющий песню про белые розы, желтые тюльпаны и «о-о-о». Его дух тоже не хочет, чтобы «Металлург» сносили.
Призрак музыканта преследует героиню в супермаркете и душе. Петрушина пытается изгнать Билана с помощью батюшки и колдуна (его сыграл Гудков), но у них ничего не выходит. Билан продолжает мучить Петрушину своим «о-о-о».
Ролик заканчивается примирением: Билан и Петрушина целуются, ДК открывают заново, после чего певец растворяется в ангельском зареве. Но все это оказывается обманом — «Металлург» сносят сразу после исчезновения музыканта.