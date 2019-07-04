Собаки, кошки и кролики против «невидимой стены». Одни пугаются, другие игнорируют, третьи идут напролом

В июле пользователи соцсетей увлеклись новым флешмобом — #invisiblechallenge (#НевидимыйЧеллендж). Его участники перекрывают коридор пищевой пленкой и предлагают собакам через нее перескочить (или проползти снизу). Животных подманивают игрушками или чем-нибудь вкусным. Собаки от таких просьб приходят в замешательство — а их хозяева фантазируют, о чем в этот момент думают питомцы.

Большинство собак приходит в ступор от «невидимой стены», но они быстро понимают, что ее можно преодолеть.

Некоторым нужно несколько попыток, чтобы прорваться сквозь «стену»…

… а другие так и не решаются это сделать.

Есть собаки, которые пленку как будто бы и не замечают! Некоторые и вовсе находят обходной путь.

На котов пищевая пленка вообще не производит впечатления.

А вот кроликов челлендж удивляет не меньше, чем собак.

Некоторые осудили участников флешмоба за пустую трату пищевой пленки, которая, как и любой пластик, долго разлагается.