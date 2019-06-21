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Монстры возвращаются в Хоукинс: вышел мрачный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Источник: Meduza
Стриминговый сервис Netflix выпустил новый трейлер третьего сезона «Очень странных дел».
- События нового сезона происходят летом 1985 года. Герои шоу вновь столкнутся с монстрами из параллельной реальности (а еще наконец-то найдут работу!). Например, Билли Харгров, герой, который впервые появился во втором сезоне шоу, теперь подрабатывает спасателем в бассейне города Хоукинс, где происходит действие сериала.
- В третьем сезоне будет всего восемь эпизодов. Новые серии выйдут на Netflix четвертого июля.