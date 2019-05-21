Стриминговый сервис Netflix показал постеры и проморолик третьего сезона сериала «Очень странные дела».

В центре ролика — Билли Харгров, герой, который впервые появился во втором сезоне шоу. Летом он подрабатывает спасателем в бассейне города Хоукинс, где происходит действие сериала.

Netflix

Постеры

Одиннадцать и Макс

Дастин, Стив, Робин и Эрика

Шериф Хоппер и Джойс

Нэнси и Джонатан

Билл

Лукас, Майк и Уилл

Весь сезон выйдет на Netflix четвертого июля — в День независимости США (его празднование покажут в сериале).