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Билли из «Очень странных дел» — строгий спасатель, держит все под контролем. Вышел проморолик третьего сезона
Источник: Meduza
Стриминговый сервис Netflix показал постеры и проморолик третьего сезона сериала «Очень странные дела».
В центре ролика — Билли Харгров, герой, который впервые появился во втором сезоне шоу. Летом он подрабатывает спасателем в бассейне города Хоукинс, где происходит действие сериала.
Постеры
Одиннадцать и Макс
Дастин, Стив, Робин и Эрика
Шериф Хоппер и Джойс
Нэнси и Джонатан
Билл
Лукас, Майк и Уилл
Весь сезон выйдет на Netflix четвертого июля — в День независимости США (его празднование покажут в сериале).