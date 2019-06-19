Ведущий «Вечернего Урганта» спросил у прохожих в центре Москвы, как пройти к Адмиралтейству и Мариинскому театру. И ему показали!

Передача «Вечерний Ургант» на несколько дней уехала из Москвы — пять последних выпусков очередного сезона записываются в студии и на улицах Санкт-Петербурга и многие из обсуждаемых в программе тем связаны с городом.

В рамках этого спецпроекта один из ведущих передачи, Владимир Маркони, под видом туриста отправился в центр Москвы с картой Санкт-Петербурга — и просил прохожих показать ему, как пройти к главным питерским достопримечательностям.

В итоге москвичи помогли Маркони найти и сфотографироваться у «Казанского собора» (на самом деле это был Храм Василия Блаженного), «Мариинского театра» (это был Большой театр), «Меншиковского дворца» (мавзолей Ленина) и других достопримечательностей.

Вечерний Ургант