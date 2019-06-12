Британский уличный художник Бэнкси показал в инстаграме свое новое граффити, которое он разместил на воротах из международного аэропорта Хитроу в Лондоне. Граффити появилось на 251-й летней выставке Королевской академии художеств в Лондоне, которая проходит с 10 июня по 12 августа.

Граффити появилось на воротах, использовавшихся для прохода в зону таможенного контроля тех, кто прибывал из Евросоюза. В центре граффити находится надпись KEEP OUT («Не впускать») с отвалившейся буквой «T». Эту букву использует крыса в нижней части работы, которая бьет ей по замку.

Новая работа Бэнкси посвящена выходу Великобритании из состава Евросоюза. Она продолжает тему, которую он поднял ровно год назад в граффити «Vote to Love» («Голосуй за любовь»).