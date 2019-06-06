Как сделать тренировку приятнее? Конечно, пробежаться с оленями! 🦌

В начале июня американец Джаред Уэйн как всегда вышел на пробежку. Вдруг в парке к нему присоединилась троица оленей. Вейн посчитал, что ему никто не поверит, и на всякий случай снял своих новых друзей на видео.

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По словам американца, олени следовали за ним более полутора километров. Что самое удивительное, неожиданные компаньоны подстраивались под его темп! Из-за того, что олени на него равнялись, Уэйн бежал быстрее, чем обычно. Поэтому тренировка в компании животных получилась довольно интенсивной.