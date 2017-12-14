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«Продал биткоин по $3500»: в твиттере придумывают обидные «свитера с оленями»

Meduza
10:31, 14 декабря 2017

В начале декабря дизайнер Антон Жаворонков показал серию «Свитер с оленями». На макетах новогодних свитеров изображены люди, попавшие в глупые ситуации по своей вине.

Теперь пользователи соцсетей делают свои версии «свитера с оленями» — для тех, кто взял ипотеку, женился в 18 лет или не вовремя продал криптовалюту.

Сам Жаворонков признался, что не планировал выпускать свитера, а просто сделал картинки. Но позже он передумал и решил запустить производство. Также дизайнер пообещал бороться с плагиатом: «Повторюсь, все предложения о покупке этих свитеров, исходящие не от меня, — липа и самопал».

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