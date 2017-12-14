«Продал биткоин по $3500»: в твиттере придумывают обидные «свитера с оленями»

В начале декабря дизайнер Антон Жаворонков показал серию «Свитер с оленями». На макетах новогодних свитеров изображены люди, попавшие в глупые ситуации по своей вине.

Теперь пользователи соцсетей делают свои версии «свитера с оленями» — для тех, кто взял ипотеку, женился в 18 лет или не вовремя продал криптовалюту.

свитер с оленями pic.twitter.com/N1g1S25MYX — Nickolay Redkin (@ot_semi_nedug) December 13, 2017

Из новой коллекции «свитер с оленями» pic.twitter.com/yfmXQfbxXi — трум пум пум (@TulaMust) December 14, 2017

Свитер с оленем pic.twitter.com/No3A1cxe38 — любовь прошла (@lyubovproshla) December 13, 2017

Свитер с оленем pic.twitter.com/CrArz2FTyD — Alex Baditsky (@AlexBaditsky) December 12, 2017

Сам Жаворонков признался, что не планировал выпускать свитера, а просто сделал картинки. Но позже он передумал и решил запустить производство. Также дизайнер пообещал бороться с плагиатом: «Повторюсь, все предложения о покупке этих свитеров, исходящие не от меня, — липа и самопал».