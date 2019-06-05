«Это сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов». «Ленинград» выпустил клип про Иисуса

Группа «Ленинград» выпустила клип на новую песню «i_$uss». Видео снято режиссером Леонидом Колосовским. По сюжету ролика, героиня актрисы Марии Стопник, приняв наркотики, встречает в ночном клубе Иисуса (его роль исполнил Назар Проценко).

Клипу предшествует длинное предупреждение о том, что ролик «не преследует цели оскорбить чувства верующих и не направлен на разжигание ненависти к представителям какой-либо религиозной или иной социальной группы».

«Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в бога занимает важное место. Этот клип — сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов», — говорится в обращении группы.

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