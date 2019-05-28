«Ленинград» выпустил клип на песню «Кабриолет», в которой упоминается Егор Летов и цитируются строчки из «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона» . Главную роль в нем исполнила российская актриса и телеведущая Алла Михеева. Режиссером видео выступила Анна Пармас, снявшая клипы на песни «Ленинграда» «Экспонат», «В Питере — пить» и «Экстаз».

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После вечеринки героиня Михеевой мчится по улицам на мерседесе без крыши. В дороге она чистит зубы, красится, переодевается — и попадает в одну аварию за другой.

В конце оказывается, что Михеева спешит на собственную свадьбу. Жениха сыграл лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.