Родители американской журналистки Мины Каймс устроили вечеринку в честь дня рождения своей собаки — такую, что их дочь взревновала. Ведь ее собственные дни рождения проходили куда скучнее.

Что же вызвало подобную зависть? Во-первых, ее родители позвали на вечеринку друзей именинника. Во-вторых, развлечения. Собакам организовали полосу препятствий на заднем дворе. Животные прыгали и бегали по специальному тоннелю.

В-третьих, угощения. Вот как выглядел праздничный стол, накрытый в честь любимой собаки. Барбекю, там было барбекю!

Худшее в этой истории? Родители Каймс даже не пригласили дочь на собачью вечеринку. По словам журналистки, на ее день рождения разве что один раз позвали клоуна, и все. Но это, разумеется, не сравнится с друзьями, барбекю и полосой препятствий.