Angela Weiss / AFP / Scanpix / LETA

В 2019 году никого уже не удивляет, что известные компании свободно общаются в соцсетях с клиентами. Иногда бренды отвечают на сообщения, в которых их даже не упоминают. Например, чтобы подшутить над конкурентами — или чтобы попасть в подборки мемов. И если какое-то время назад публичный обмен колкостями между компаниями действительно выглядел забавно, то теперь так делают все. В смысле вообще все!

Вот, к примеру, пост модели и участницы реалити-шоу Ким Кардашьян. В твиттере она пожаловалась на американскую сеть фастфуд-ресторанов Jack In The Box. В чем заключалась проблема, модель не уточнила. Кардашьян попросила представителей бренда проверить свою корпоративную почту — или же прислать ей контакт конкретного человека, с которым смогут поговорить ее менеджеры.

Как на сообщение модели отреагировали другие компании? Накинулись на ее твит. В итоге комментарии к посту сейчас выглядят так:

На однотипную реакцию брендов обратил внимание американский кинокритик Адам Грэм. Его сообщение стали цитировать и на других платформах как иллюстрацию типичного поведения компаний в соцсетях.

При этом ситуация разрешилась мирно. Представители Jack In The Box связались с Ким Кардашьян и, судя по всему, решили ее проблему. Модель даже поблагодарила сеть ресторанов в своем твиттере.