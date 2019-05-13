Мессенджер Snapchat представил новые фильтры для фото и видео. С их помощью мужчины превращаются в женщин, а женщины — в мужчин. Результаты… странные. 🥴

Сотрудники «Медузы» протестировали фильтры на себе. Смена имиджа прошла успешно — многие остались довольны результатом!

Султан Сулейманов, заместитель главного редактора

Настя Яровая, арт-директор

Максим Иванов, руководитель отдела «Шапито»

Ольга Корелина, редактор отдела новостей

Ярослав Максимов, дизайнер

Как выяснилось, мессенджеру плохо поддаются бороды. Snapchat то превращает их в легкую щетину, то вообще оставляет как есть.

Борис Горячев, технический директор

Владимир Цыбульский, руководитель отдела выпуска

Александр Бакланов, редактор отдела новостей

У Snapchat есть и другие забавные фильтры. Один из них, к примеру, заставляет здания тошнить радугой, а другой возвращает взрослых в детство.