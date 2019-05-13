шапито
Новый фильтр Snapchat превращает мужчин в женщин (и наоборот). Больше никакого Султана из «Медузы» — есть только Султанесса
Meduza
Мессенджер Snapchat представил новые фильтры для фото и видео. С их помощью мужчины превращаются в женщин, а женщины — в мужчин. Результаты… странные. 🥴
Сотрудники «Медузы» протестировали фильтры на себе. Смена имиджа прошла успешно — многие остались довольны результатом!
Султан Сулейманов, заместитель главного редактора
Настя Яровая, арт-директор
Максим Иванов, руководитель отдела «Шапито»
Ольга Корелина, редактор отдела новостей
Ярослав Максимов, дизайнер
Как выяснилось, мессенджеру плохо поддаются бороды. Snapchat то превращает их в легкую щетину, то вообще оставляет как есть.
Борис Горячев, технический директор
Владимир Цыбульский, руководитель отдела выпуска
Александр Бакланов, редактор отдела новостей
У Snapchat есть и другие забавные фильтры. Один из них, к примеру, заставляет здания тошнить радугой, а другой возвращает взрослых в детство.