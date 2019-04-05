В мессенджере Snapchat появились фильтры дополненной реальности, превращающие достопримечательности со всего мира в огромные хот-доги и куски пиццы. Также с помощью приложения можно заставить здания выстреливать конфетти (или тошнить радугой).

Пока доступно всего пять локаций: Букингемский дворец в Лондоне, Эйфелева башня в Париже, Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке, Капитолий в Вашингтоне и Китайский театр TCL в Лос-Анджелесе.

Вот как это выглядит (очень странно!):