В петербургском суворовском училище Путину показали «российских военных роботов». На самом деле их производят в Южной Корее

Президент России Владимир Путин 23 апреля посетил Санкт-Петербургское суворовское военное училище. Там ему показали роботов, оснащенных технологией распознавания голоса. По команде одного из курсантов роботы три раза отжались и постояли на голове. «Спасибо вам огромное! Молодцы!» — процитировали реакцию президента ТАСС и РИА Новости. Из репортажей агентств следует, что роботы, которых продемонстрировали Путину, созданы в суворовском училище. Петербургское издание «Фонтанка» написало, что их разработали курсанты.

Однако, по всей видимости, эти роботы собраны из наборов, которые производит южнокорейская компания Robotis. Ее конструкторы предназначены для образовательных целей. Набор для сборки робота, похожего на устройство, которое показали Путину, на сайте производителя стоит 1199 долларов. На ютьюбе можно найти видео 2013 года, где разработка Robotis выполняет такие же команды, какие демонстрировались в петербургском суворовском училище. Первым внимание на это обратил экономист Сергей Гурьянов, пишет Znak.com. В училище ситуацию пока не прокомментировали.

Фото в анонсе: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / Sputnik / Scanpix / LETA