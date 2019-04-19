Пользовательница твиттера два дня искала героев снимка, сделанного перед Нотр-Дамом за час до пожара. И все-таки нашла! 

Пользовательница твиттера brookeawindsor выложила фотографию мужчины, который играет с ребенком (предположительно, своей дочерью) рядом с собором Парижской Богоматери. Снимок был сделан за час до пожара, произошедшего в храме вечером 15 апреля.

К сожалению, твиттер обрезал часть снимка. Нажмите на пост, чтобы увидеть полную версию.

Вообще говоря, brookeawindsor фотографировала сам Нотр-Дам, но заметила, что в кадр попали веселящиеся мужчина и девочка. brookeawindsor хотела показать им снимок, но решила не мешать. После пожара пользовательница пожалела, что так и не подошла к мужчине и ребенку. Ведь теперь фотография стала еще ценнее!

Тогда brookeawindsor попыталась отыскать героев снимка через соцсети. 16 апреля она опубликовала пост в твиттере с просьбой помочь найти этого мужчину. На момент публикации материала ее сообщение получило более 470 тысяч лайков и около 220 тысяч ретвитов.

Через два дня мужчина с фотографии увидел пост brookeawindsor и написал ей в личные сообщения. Он попросил не раскрывать его имя «в свете трагедии», но подтвердил, что на фотографии — его дочь. «Спасибо за прекрасный снимок, мы найдем для него особое место», — написал он.