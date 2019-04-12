Старки бок о бок с врагами: у погибших персонажей «Игры престолов» теперь есть свое кладбище 

Австралийская телекомпания Foxtel, транслирующая «Игру престолов», возвела недалеко от Сиднея кладбище, где можно почтить память погибших героев. Могилы принадлежат леди Маргери Тирелл, Кхалу Дрого, Рамси Болтону, Джоффри Баратеону, Мизинцу, Ходору и другим персонажам Джорджа Мартина.

На кладбище есть и семейные склепы. В одним из них упокоены Нэд Старк, его жена Кейтилин, а также Рикон, Робб и его супруга Талиса. Здесь же лежат убитые лютоволки. В другом семейном склепе похоронен король Роберт Баратеон и дети, которых он считал своими — Мирцелла и Томмен.

Посетить могилы можно будет до 14 апреля включительно. На сайте Foxtel есть карта кладбища и аудиогид.