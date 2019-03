Пользователь Reddit посчитал, сколько съедают на экране персонажи Брэда Питта. Оказалось, что в успешных фильмах актер ест больше!

Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит» Snap Stills / REX / Vida Press

Фильмы с участием Брэда Питта, в которых его персонаж много ест, лучше выступают в прокате и больше ценятся зрителями, чем остальные. Об этом сообщил пользователь Reddit под ником LundgrensFrontKick, который потратил месяц на подтверждение этой закономерности и составил подробный отчет со статистикой.

Он разбил фильмы с Питтом на три группы: где актер ничего не ест, где он съедает менее 200 калорий и где съедает более 200 калорий. Согласно его расчетам, средняя оценка на сайте IMDb и сборы в американском прокате фильмов из первой группы — 6,9 балла и 68 миллионов долларов, из второй — 6,8 балла и 110 миллионов долларов, а из третьей — 7 баллов и 143 миллиона долларов. Исследователь брал в расчет только те приемы пищи, которые были показаны зрителю непосредственно (например, подразумеваемый прием пищи в сцене после обеда в триллере «Семь» он не учел) и не считал кофе.

LundgrensFrontKick выяснил, что на экране Брэд Питт съел в общей сложности 4986 калорий. Больше всего — 495 калорий — он потребил в фильме «Человек, который изменил все», где исполнил роль тренера бейсбольной команды, который, как сказано в исследовании, заедал стресс. «Интервью с вампиром», где герой Питта питался кровью, занял второе место с 450 калориями, а «Одиннадцать друзей Оушена» стали третьими (448 калорий).

Лучшие сцены еды, по мнению автора, — в «Одиннадцати друзьях Оушена», боевике «Мистер и миссис Смит» и военной драме «Ярость». Чаще всего на экране Брэд Питт ест индейку (так было в «Трое», «Загадочной истории Бенджамина Баттона», «Параллельном мире» , «Настоящей любви» и «Легендах осени»).

Автор отчета отметил, что то, как Брэд Питт ест и как он играет — разные вещи, однако «фильмы Брэда Питта больше нравятся критикам и зрителям, когда он больше ест». Тот факт, что актер часто ест на экране, замечен давно (как минимум в 2013 году); сайт The Ringer на первое место среди «правил Брэда Питта» поставил правило «всегда ешь» (Always Be Eating). Вот подборка сцен, в которых Брэд Питт ест:

nextmovieofficial

Тизер «Однажды в Голливуде», где Брэд Питт не ест Посмотрите трейлер «Однажды в Голливуде». Это новый фильм Квентина Тарантино с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом 🎥

Владислав Горин