Обновлено. PewDiePie снова вышел на первое место по популярности на ютьюбе! На момент написания этого обновления у него набралось 90 миллионов 620 тысяч подписчиков, у T-Series — 90 миллионов 613 тысяч.

Индийская компания T-Series, выпускающая музыку и фильмы, обошла шведского блогера Феликса Чельберга (он же PewDiePie) по количеству подписчиков на ютьюбе. На момент написания материала разрыв между двумя каналами составлял около 30 тысяч.

PewDiePie

С августа 2018 года Чельберг и его фанаты вели борьбу с T-Series. В октябре PewDiePie записал дисс на конкурентов под названием «bitch lasagna», ставший гимном войны с T-Series (песня звучала даже на московском митинге против изоляции интернета). Поклонники Чельберга взламывали принтеры и распечатывали призывы подписываться на канал шведа, а также покупали рекламу на Таймс-сквер.

За время войны ютьюб-каналы Чельберга и индийской компании выросли примерно на 30 миллионов подписчиков.