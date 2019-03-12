На прошедшем 10 марта в Москве митинге против включили песню «bitch lasagna». Это дисс, записанный в октябре 2018 года самым популярным ютьюбером мира PewDiePie, он же швед по имени Феликс Чельберг. «bitch lasagna» — гимн борьбы, которую блогер и его поклонники ведут против его конкурентов из Индии — канала T-Series (он вот-вот перегонит ютьюбера по количеству подписчиков).

ilovesaintjimmy

Видео с митинга выложили на Reddit. За сутки запись собрала почти 23 тысячи голосов (это много!) и попала на главную страницу сабреддита PewDiePie.

PewDiePie воюет с индийской компанией T-Series с лета 2018 года. Фанаты помогают блогеру удерживать первенство всеми возможными способами: закупают рекламу на Таймс-сквер и взламывают офисные принтеры, с помощью которых распечатывают листовки с призывом подписываться на PewDiePie.

PewDiePie

Песню Чельберга ставили в ночных клубах Мальты, на нее сделали сотни ремиксов и даже использовали в рекламе.

Фото в анонсе: Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA