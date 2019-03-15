В Канаде ограбили вейперский магазин. И это самое дурацкое преступление года

В Канаде произошло самое бестолковое ограбление 2019 года (по версии «Медузы»). Похитители, мужчина и женщина, вломились в вейперский магазин и забрали ноутбук Acer, iPad, а также несколько электронных сигарет.

Ограбление зафиксировали камеры наблюдения. Судя по этим записям, преступники даже не представляли, как вести себя во время ограбления. Владелец магазина даже выложил ролик с незадачливыми ворами на ютьюб, сопроводив его своими издевательскими комментариями.

Flamingo Vape

В чем преступник отправился на ограбление? Попытался ли замаскироваться? Может, надел черное, чтобы снизить риск обнаружения? Нет. Он пришел в светоотражающей жилетке. На ограбление. И потому на записи с камер наблюдения похититель весь светится. Буквально!

ilovesaintjimmy

Тот же вор попытался обыскать прилавок вейперского магазина. А когда ничего там не нашел, от злости толкнул стенд с пробниками. Вышло очень… деликатно.

ilovesaintjimmy

Знаете, как работают зарядные устройства? Наверняка! А вот этот грабитель — нет. Посмотрите, как он крушит стол в попытках разобраться с упрямым проводом, тянущимся к ноутбуку.

Самое смешное: похититель все-таки побеждает в борьбе с зарядным устройством — но уходит без него. И что вор собирается делать с севшим ноутбуком? 🤔 Это Acer, а не MacBook — значит, подходящее зарядное устройство не продается в каждом третьем магазине.

ilovesaintjimmy

Автор видео утверждает: пробники с жидкостями для электронных сигарет — наименее ценная вещь в его магазине. Тем не менее, грабительница решила украсть именно их. И в итоге все рассыпала!

ilovesaintjimmy

А еще преступница разбила витрину и забрала оттуда выставочные образцы. Ох, зря! Ведь это обычные пустые коробки. ¯\_(ツ)_/¯

Обратите внимание: воры, как предполагает автор ролика, забыли взять с собой рюкзак, куда можно было бы складывать награбленное. Но похитительница не растерялась и схватила мусорное ведро, с которым принялась бегать по магазину.

ilovesaintjimmy

Преступница попыталась разбить другую витрину молотком. Стоило грабительнице отвернуться, как стекло выпало само — и слегка ударило женщину по голове (и даже не разбилось!).

После этого преступница сгребла выставочные образцы в мусорное ведро. Она не заметила, что у ведра отвалилось днище — и потому все, что похитительница туда бросала, в итоге летело на пол. Гениально!

ilovesaintjimmy

Итог: воров разыскивает канадская полиция. Магазин разгромлен. Ничего особо ценного воры не унесли. Оно того стоило?!

ilovesaintjimmy

Максим Иванов