Когда-нибудь видели, чтобы гифки печатали в газетах? Теперь это реальность (и все благодаря BuzzFeed)

Сайт BuzzFeed в качестве эксперимента напечатал свою первую газету. Ее тираж составил 20 тысяч экземпляров. Главный редактор издания Бен Смит и директор по маркетингу Бен Кауфман лично раздавали бесплатные выпуски на улицах и парках Нью-Йорка.

На обложку поместили персонажа интернет-игры Момо (это главная тема номера).

В выпуск также вошли материалы о разнице между дорогими и дешевыми стейками и советы о жизни в Нью-Йорке.

А самое главное, в газете напечатали раскадровку гифки с «Оскара-2019», на которой Гленн Клоуз оценивает платье Билли Портера.