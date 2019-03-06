Киностудия Fox Searchlight Pictures выпустила трейлер фильма о британском писателе Джоне Р.Р. Толкине — авторе «Хоббита» и «Властелина колец». Режиссером выступил Доме Карукоски («Сердце льва»); главную роль исполнил Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

FoxSearchlight

В картине покажут школьные годы писателя, его встречу с будущей женой и службу на фронте во время Первой мировой войны. В трейлере много визуальных отсылок к экранизации «Властелина колец»: от драконов до демона балрога, чье лицо можно разглядеть в прогремевшем на поле боя взрыве.

Мировая премьера «Толкина» состоится 3 мая.