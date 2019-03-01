Вы знали, что в 2019 году Гермиона Грейнджер возглавила Министерство Магии? И, кажется, ей придется работать с Терезой Мэй

2019-й — это год, когда «грязнокровка» Гермиона Грейнджер, как следует из сюжета пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», возглавила британское Министерство Магии. На этот факт обратил внимание пользователь твиттера male_mixer.

Как отмечают в комментариях, Грейнджер определенно не повезло. После назначения на должность ей придется работать с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, еще и во время Брекзита. Непонятно как он отразится (если отразится!) на британском Министерстве Магии. С другой стороны, сотрудники Магического Конгресса Управления по Северной Америке вообще работают с президентом США Дональдом Трампом.

Под твитом male_mixer пользователи ликуют, пишут сообщения в духе «моя девочка так выросла!» и выкладывают гифки со слезами радости.

Фото в анонсе: «Каро Премьер»