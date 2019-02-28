В 2008 году Хавьер Бардем получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Старикам тут не место». В 2009 году его супруга Пенелопа Крус также была удостоена премии Киноакадемии за фильм «Вики Кристина Барселона» (она победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана»).

Что актеры сделали со своими наградами? Превратили их в прикроватные светильники! Об этом Бардем рассказал в вечернем шоу американского телеведущего Конана ОʼБрайена.

Team Coco

«В [„Оскары“] вкручены несколько лампочек. Включаем — и читаем при их свете. А читаем мы много!» — сказал Бардем. Актер пошутил, что статуэтки-светильники — единственный способ напомнить себе, насколько хороши в актерстве он и его супруга. Благодаря этим лампам «Оскар» для них «всегда включен».