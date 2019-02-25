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шапито

Сцена в форме прически Трампа, платья-мочалки, розовая резинка Джейсона Момоа. Чем запомнится «Оскар-2019»

Meduza

Сцена, похожая на волосы Дональда Трампа 🤔

Сэмюэл Л. Джексон — и его реакция на победу «Черного клановца»

И реакция Спайка Ли — режиссера «Черного клановца»

Получился готовый шаблон для мемов!

Но это не единственный способ красиво ворваться на сцену

Выступление Queen с Адамом Ламбертом вместо Фредди Меркьюри

ABC

Хавьер Бардем одобряет

Платья, похожие на мочалки, — главный тренд церемонии

Кажется, мы где-то уже видели платье Кейси Масгрейвс!

Лучшее платье «Оскара»? Вот! У актера Билли Портера

Хотя нет, вот! У Брайана Тайри Генри

ABC

Самым модным на «Оскаре» все равно оказался Джейсон Момоа. И все благодаря розовой резинке для волос!

И да, это резинка от Fendi — модного (и очень дорогого) итальянского бренда

Посмотрите, как проникновенно Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась»

Mussi

Конечно, и это выступление превратили в мем

Гага очень эмоционально отреагировала на победу «Shallow» в номинации «лучшая песня»

Еще певица успела поправить бабочку Рами Малека

На церемонию она пришла в ожерелье, которое, предположительно, стоит около 30 миллионов долларов (раньше его носила Одри Хепберн)

Что еще происходило на «Оскаре»

🏆🏆🏆

Максим Иванов

Фото в анонсе: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA