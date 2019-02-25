Сцена в форме прически Трампа, платья-мочалки, розовая резинка Джейсона Момоа. Чем запомнится «Оскар-2019»

Сэмюэл Л. Джексон — и его реакция на победу «Черного клановца» И реакция Спайка Ли — режиссера «Черного клановца» Получился готовый шаблон для мемов! Но это не единственный способ красиво ворваться на сцену

Самым модным на «Оскаре» все равно оказался Джейсон Момоа. И все благодаря розовой резинке для волос! И да, это резинка от Fendi — модного (и очень дорогого) итальянского бренда