шапито
Сцена в форме прически Трампа, платья-мочалки, розовая резинка Джейсона Момоа. Чем запомнится «Оскар-2019»
Meduza
Сцена, похожая на волосы Дональда Трампа 🤔
Сэмюэл Л. Джексон — и его реакция на победу «Черного клановца»
И реакция Спайка Ли — режиссера «Черного клановца»
Получился готовый шаблон для мемов!
Но это не единственный способ красиво ворваться на сцену
Выступление Queen с Адамом Ламбертом вместо Фредди Меркьюри
Хавьер Бардем одобряет
Платья, похожие на мочалки, — главный тренд церемонии
Кажется, мы где-то уже видели платье Кейси Масгрейвс!
Лучшее платье «Оскара»? Вот! У актера Билли Портера
Хотя нет, вот! У Брайана Тайри Генри
Самым модным на «Оскаре» все равно оказался Джейсон Момоа. И все благодаря розовой резинке для волос!
И да, это резинка от Fendi — модного (и очень дорогого) итальянского бренда
Посмотрите, как проникновенно Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась»
Конечно, и это выступление превратили в мем
Гага очень эмоционально отреагировала на победу «Shallow» в номинации «лучшая песня»
Еще певица успела поправить бабочку Рами Малека
На церемонию она пришла в ожерелье, которое, предположительно, стоит около 30 миллионов долларов (раньше его носила Одри Хепберн)
Что еще происходило на «Оскаре»
Фото в анонсе: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix / LETA