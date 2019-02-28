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Уже не Санса Старк, а всемогущая злодейка. Вышел второй трейлер «Люди Икс: Темный Феникс» с Софи Тернер
Meduza
Студия Fox выпустила второй трейлер супергеройского фильма «Люди Икс: Темный Феникс».
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Картина расскажет о мутанте по имени Джин Грей (Софи Тернер), в которую вселился Темный Феникс — космическая сущность, чья сила способна уничтожить весь мир.
В трейлере Грей сражается со Шторм, Ртутью, Зверем и остальными Людьми Икс, с которыми раньше была в одной команде.
В «Темном Фениксе» также появятся Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и Джессика Честейн.
В России фильм выйдет 6 июня.