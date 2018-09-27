Люди Икс против своих. Вышел первый трейлер фильма «Темный Феникс»

Киностудия 20th Century Fox выпустила первый трейлер фильма «Темный Феникс» об одной из главных героинь франшизы «Люди Икс» — Джин Грей, роль которой исполнила Софи Тернер.

20th Century Fox Russia

Действие фильма разворачивается в 1990-е годы, когда Люди Икс уже не изгои, а национальные герои, которые выполняют рискованные миссии. Во время спасательной операции в космосе Джин почти погибла, но в нее вселился Темный Феникс — таинственное космическое существо, которое сделало ее более сильной и в то же время агрессивной и неуправляемой.

Актриса Джессика Честейн сыграла главную злодейку фильма по имени Смит — она умеет менять свой облик. В трейлере она, в частности, появляется в церкви и говорит Джин: «Ты чувствуешь, что тебе тут не место. Так и есть».

По сюжету Людям Икс приходится сражаться с одним из своих самых могущественных врагов, который одновременно является их другом. На кону оказались как жизни героев, так и судьба всей планеты — Землю в этот момент пытаются захватить инопланетяне.

Премьера фильма намечена на 14 февраля 2019 года.