В Австралии жителям штата Квинсленд разрешили добавлять эмодзи на автомобильные номера. Пока доступны пять видов: 😂, 😎, ☺️, 😉 и 😍.

При этом эмодзи не будут считаться частью регистрационных номеров. В них по-прежнему останутся только буквы и цифры. В каждом номере не может быть больше одного эмодзи.

Минимальная цена на украшенный номер составляет 475 австралийских долларов (примерно 22 тысячи рублей). Заказы начнут принимать 1 марта; пример автомобильных номеров с эмодзи можно создать вот на этом сайте.