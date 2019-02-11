Теперь котов, рижские шпили и даже «Мону Лизу» можно нарисовать с помощью эмодзи. Вот сервис, который так умеет

Американский программист и дизайнер Эрик Льюис создал сервис Emoji Mosaic, превращающий любые картинки в мозаику из эмодзи. Лучше всего это работает с изображениями без мелких деталей. Emoji Mosaic отлично справляется с кошками, собаками и другими животными. Пропущенные через сервис картинки интересно изучать: выяснилось, что «Мону Лизу» можно нарисовать с помощью эмодзи двери и 💩.

Пара наших примеров

Маша Шарапа

А вот как это же фото выглядит при увеличении.

Маша Шарапа

Маша Шарапа

Маша Шарапа

Маша Шарапа

Маша Шарапа