шапито
В Южной Корее нашли ископаемых пауков — они жили более 110 миллионов лет назад. И их глаза все еще светятся! 👀
Meduza
Корейские исследователи обнаружили ископаемых пауков, живших более 110 миллионов лет назад. Их тапетум — слой сосудистой оболочки глаза, отражающий свет и помогающий ориентироваться в темноте — фосфоресцирует до сих пор.
Как утверждает один из исследователей, до этого случая тапетум никогда не находили в окаменелостях. Вероятно, пауки находились в воде с низким содержанием кислорода, что позволило избежать разложения.