Корейские исследователи обнаружили ископаемых пауков, живших более 110 миллионов лет назад. Их тапетум — слой сосудистой оболочки глаза, отражающий свет и помогающий ориентироваться в темноте — фосфоресцирует до сих пор.

Как утверждает один из исследователей, до этого случая тапетум никогда не находили в окаменелостях. Вероятно, пауки находились в воде с низким содержанием кислорода, что позволило избежать разложения.