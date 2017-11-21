Австралийка обнаружила гигантского паука в своей машине. Делать было нечего — решила его игнорировать
Жительница австралийского города Кофс-Харбор Бьянка Меррик в пятницу вечером возвращалась домой, когда увидела на солнцезащитном козырьке огромного паука. И она решила просто ехать дальше, чтобы не спровоцировать пассажира.
Осторожно: если вы боитесь пауков, не смотрите это видео. Лучше вам не станет. Посмотрите на носорожка.
«Я ехала с работы домой. Взглянула наверх и увидела, как оно уставилось на меня, — рассказала она. — Я думала остановиться, но не знала, как я выйду из машины, так что решила, что лучшим вариантом будет просто ехать дальше и представлять, что паука там нет». По словам Меррик, это были самые долгие 20 минут ее жизни.
Приехав домой, она продолжила игнорировать паука. «Я медленно вышла из машины, закрыла дверь, легла спать и представляла, что ничего этого не происходило», — рассказала Меррик. На следующее утро женщина, вооружившись метлой и спреем от насекомых, проверила салон автомобиля. Паука в нем уже не оказалось. По крайней мере, так считает хозяйка машины.