Жительница австралийского города Кофс-Харбор Бьянка Меррик в пятницу вечером возвращалась домой, когда увидела на солнцезащитном козырьке огромного паука. И она решила просто ехать дальше, чтобы не спровоцировать пассажира.

Осторожно: если вы боитесь пауков, не смотрите это видео. Лучше вам не станет. Посмотрите на носорожка.

Giant Hairy Spider Clings to Womanʼs Car Visor as She Drives Storyful Rights Management

«Я ехала с работы домой. Взглянула наверх и увидела, как оно уставилось на меня, — рассказала она. — Я думала остановиться, но не знала, как я выйду из машины, так что решила, что лучшим вариантом будет просто ехать дальше и представлять, что паука там нет». По словам Меррик, это были самые долгие 20 минут ее жизни.

Приехав домой, она продолжила игнорировать паука. «Я медленно вышла из машины, закрыла дверь, легла спать и представляла, что ничего этого не происходило», — рассказала Меррик. На следующее утро женщина, вооружившись метлой и спреем от насекомых, проверила салон автомобиля. Паука в нем уже не оказалось. По крайней мере, так считает хозяйка машины.