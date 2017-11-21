В Австралии родился редкий черный носорог. Посмотрите, как он бегает под дождем

В сиднейском зоопарке Таронга на Хэллоуин, который отмечается 31 октября, родился очень редкий черный носорог. 21 ноября детеныша впервые показали посетителям. Носорог живет в вольере со своей матерью по кличке Бахита; он любит играть в грязи и бегать под дождем.

Black Rhino calf born on Halloween We're pleased to announce the birth of a rare Black Rhino calf on Halloween - the second Black Rhino to be born at the Zoo this year! Here he is frolicking around beside his mother, Bakhita, and playing in the mud and rain! To find out more, see http://bit.ly/2z9C97e Опубликовано Taronga Western Plains Zoo 20 ноября 2017 г.

«Мы очень рады, что 31 октября у нас появился здоровый детеныш мужского пола. Каждое рождение — особенное [событие], но два детеныша черного носорога за один год — это невероятно увлекательно. Мы в восторге», — рассказал один из сотрудников зоопарка. В апреле в Таронге родился детеныш носорога. Его назвали Меси.

Зоопарк участвует в программе, направленной на сохранение черных носорогов. Сейчас этот вид находится на грани исчезновения.