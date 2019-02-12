Рэпер Фейс выпустил клип на песню «Юморист», написанную для одноименного фильма Михаила Идова (сценарист «Лета» и бывший главный редактор русской версии журнала GQ). Идов также выступил режиссером видео.

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Главный герой картины — советский юморист Борис Аркадьев, сталкивающийся с самоцензурой и несвободой, несмотря на внешне успешную карьеру.

«И Фейс, и Борис Аркадьев — люди, от которых публика ждет, скажем так, простых развлечений, но оба быстро устают быть шутами и пытаются говорить о том, что их по-настоящему волнует», — рассказал Идов.

В конце января Фейс выпустил альбом «Slime», в котором вернулся к песням про улицы и любовь.

В прокат «Юморист» выходит 1 марта.