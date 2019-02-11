В новом тизере «Аладдина» показали Уилла Смита в образе живущего в волшебной лампе Джинна. В киноадаптации, как и в классическом мультфильме Disney, Джинн может по желанию изменять свою внешность. При этом обычно он предстает в виде духа синего цвета (как в тизере).

Из-за обилия компьютерных спецэффектов Смит в ролике выглядит слишком неестественно. Поэтому его персонажа начали сравнивать с другими героями синего и зеленого цветов (да, многим он напомнил Шрека!).

И отдельно — сравнения со Шреком!

И напоследок — частушка.